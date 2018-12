Eindhovens squadron oefent op grote hoogte boven immense zandbak in Arizona

YUMA/EINDHOVEN - Drie weken lang oefent 336 Squadron van Vliegbasis Eindhoven in de VS. Vanaf grote hoogte worden materialen uit een Hercules gedropt én wordt er zeer laag gevlogen. Boven de woestijn, dat is wel zo veilig.

Nee, boven pakweg de Oirschotse hei zou je dit niet zomaar kunnen doen: het droppen van pallets met brandstof, proviand, munitie en andere spullen. Zelfs een honderden kilo's zware quad wordt uit de laadklep van een vliegende Hercules C-130 gerold om bungelend aan een enorme, gps-gestuurde parachute, tien kilometer lager terecht te komen.

En dus wijkt het in Eindhoven gelegerde 336 Squadron voor dit soort activiteiten uit naar Arizona. Drie weken lang is het squadron met twee Herculessen in Yuma te gast om zich in de enorme zandbak aldaar -de Sonora woestijn- te bekwamen in het droppen van parachutisten en materialen. ,,Én vliegen we op honderd meter hoogte", licht luitenant-kolonel Jorrit de Gruijter telefonisch toe. ,,Dat kan hier fantastisch. De immense woestijn -even groot als heel Nederland- is zo plat als een dubbeltje en er woont nagenoeg niemand. Dus is er ook geen overlast.”

GPS-besturing

Ook al zou je het willen, een oefening als deze kán eenvoudigweg niet in eigen land, aldus de detachementscommandant. ,,In een dichtbevolkt gebied kun je geen droppings uitvoeren op tien kilometer hoogte. Je moet er altijd rekening mee houden dat de gps-besturing van de parachute uit kan vallen. En je wil echt niet dat zo'n pallet ergens halverwege Amsterdam terechtkomt. Hier is het risico verwaarloosbaar. Bovendien heb je hier met een terrein én klimatologische omstandigheden te maken die je ook in oorlogsgebied aantreft. Heel anders dan Nederland.” Overigens kunnen de paradroppings ook van pas komen in rampgebieden, om er bijvoorbeeld voedselpakketten -maar dan van geringe hoogte- te droppen.

De training -Desert Bull- is in meer opzichten bijzonder voor de luchtmacht: voor het eerst is het complete 336 Squadron op pad. Bijzonder is ook de samenwerking met het Korps Commandotroepen en de 11e Luchtmobiele Brigade, onderdeel van de landmacht. ,,Zonder elkaar is een missie als deze niet uit te voeren; de mensen van luchtmobiel bereiden de vracht voor die bestemd is voor de grondtroepen. Pathfinders zetten de zones uit waar de vracht moet landen en bereiden de landingstrips voor de vliegtuigen voor.”

Dagelijks maken de twee C-130's drie vluchten; de eerste vindt vaak al voor dag en dauw plaats. Ook staan er avondtrainingen op het programma. De oefening -tot en met volgende week vrijdag- wordt gefaciliteerd door de Amerikanen. De Gruijter: ,,We mogen hun hangar gebruiken, overnachten op hún basis en gebruiken hún eetzaal. Fantastisch, die samenwerking.”

Volledig scherm Oefening Desert Bull, 336 squadron Eindhoven. Cargodrop boven woestijn © Ministerie van Defensie

Volledig scherm Oefening Desert Bull, 336 squadron Eindhoven. Cargodrop boven woestijn. © Ministerie van Defensie

Volledig scherm Oefening Desert Bull, 336 squadron Eindhoven. Hercules op platform. © MInisterie van Defensie