Eindhovens stadhuis in het rode licht: 'Vijf voor twaalf in evenementenbranche’

Met deze actie willen de toeleverende bedrijven in de evenementenbranche de aandacht vestigen op de toenemende problemen in deze bedrijfstak door de coronacris, zegt woordvoerder Stephan Bout van Hoevenaars. ,,Woensdag praat de Tweede Kamer weer over de crisis. Doel is de aandacht van de Kamer te trekken. Want als het zo doorgaat, is deze branche ten dode opgeschreven.”