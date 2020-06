Eindhovens ‘stadsprediker’ Arnol Kox is ziek en hoopt op een wonder van God

EINDHOVEN - Arnol Kox - ‘stadsprediker’, ‘schreeuwjezus’, bekend Eindhovenaar - is doodziek. Maar: ,,Misschien heeft God nog een wonder voor mij in petto.”

Vorig jaar september gaven artsen hem nog een paar dagen te leven. Vorige week heeft hij opnieuw te horen gekregen dat hij het echt niet lang meer zal maken op aarde. Het zit hem in die leukemie. Maar somber? Niet Arnol Kox (67), de man die veertig jaar lang in de Eindhovense binnenstad luidkeels steeds weer dezelfde boodschap verkondigde: ‘Bekeer je tot Jezus.’

Iedere keer iets

Arnol Kox is thuis, in Eindhoven. Hij had misschien ook naar een hospice gekund voor zijn laatste dagen, maar gewoon in hun eigen huis, dat vonden zijn vrouw Gerrie Diederen (67) en Kox zelf beter. Een ‘nachtzuster’ van thuiszorg biedt verlichting. ,,En we zijn zelf de laatste jaren ook al een beetje getraind op thuis verzorgen", zegt Gerrie. ,,Het is iedere keer iets met Nol.”

Iedere keer iets, het linkerbeen van Kox werd geamputeerd in 2011 wegens bacteriën. Een hartstilstand volgde in 2013. Daarna ook nog eens een keer een hartinfarct en een open hartoperatie. En dat is dan de medische malaise die Gerrie meekreeg sinds haar huwelijk met Arnol, in 2000. Lang daarvoor, toen Arnol zestien was, was er dat brommerongeluk waarna hij in een coma belandde. Met hersenschade tot blijvend gevolg.

Quote De demon blijft demonteren, veel te hard naar mijn zin. Maar ik blijf zo lang mogelijk leven, het liefst eeuwig. Arnol Kox, 'Stadsprediker' Eindhoven

Drie keer is Arnol nu bediend. Na het brommerongeluk, voor de hartoperatie en na de Jobstijding van vorig jaar. De tweede keer kreeg Kox het laatste sacrament toegediend door pater Alexis uit de Congo, de laatste maal door pater John uit Nigeria. ,,Die komen uit Afrika om hier te evangeliseren", weet Gerrie. Pater Alexis, pater John, stadsprediker Arnol, collega's onder elkaar, zou je kunnen zeggen.

Het ziekenhuisbed van Arnol Kox staat nu in de woonkamer, de man zelf zit deze maandagmiddag achter een computer en schrijft met stiften in diverse kleuren op grote vellen papier.

,,De hemel is de 2e nieuwe natuur. Vader God kan een 2e moeder aan u geven voor een 2e lichaam.”

Het zijn de laatste nieuwe teksten van de stadsprediker, geschreven in grote kleurige letters die zijn gemaakt om hardop uitgesproken te worden. De hemel als tweede nieuwe natuur, waarin van alles kan gebeuren, Arnol weet er van. ,,Als ik in de hemel 117 ben kan ik naar een jong moedertje van zeventien om haar een nieuw lichaam te vragen. Dan keer ik terug in haar schoot.”

Gerrie hoort het aan en reageert luchtig: ,,Dat is de omgekeerde wereld. Kijk je dan nog naar uiterlijk of niet?”

Dichtbij de hemel

De hemel, Arnol is er dichtbij maar lijkt zich geen zorgen te maken. Heel even moet hij naar adem zoeken, maar eenmaal op gang komen de woorden moeiteloos uit zijn mond. Veel oneliners. ,,De demon blijft demonteren, veel te hard naar mijn zin. Maar ik blijf zo lang mogelijk leven, het liefst eeuwig.”

Eeuwig is erg lang, zeker gezien de huidige gezondheid van Kox. ,,Nol is net een bouwpakketje dat uit elkaar begint te vallen", vat Gerrie samen. ,,Maar misschien heeft God nog een wonder voor mij in petto”, zegt Nol. ,,Ik heb geen centje pijn. Ik ben ook niet ziek, mijn bloed is ziek. Ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Geen euthanasie.”

Quote Weet je waarom die de laatste dag van mijn leven is? Ik heb nog geen latere dag gehad. Arnol Kox, 'Stadsprediker' Eindhoven

Op tafel staan krakelingen, chocolaatjes, een wenskaart. Dat Nol maar snel beter mag worden, wordt hem toegewenst. De doos tissues zou kunnen duiden op verdriet. Dat is er wel, maar nu even niet. Gerrie zegt dat ze sowieso niet vaak huilt en het zijn ook rare, drukke dagen. Er valt veel te doen, bekenden komen en gaan, dat geeft afleiding.

Wat ook helpt, Arnold blijft lachen en monter teksten opdissen. ,,Ik zal je nog een openbaring vertellen..” Waarop Gerrie eens even kijkt naar haar man en het tafereeltje inschat. ,,Ha ha, hij is weer aan het preken.” ED-fotograaf Sem krijgt vandaag van Kox de zegen, inclusief handdruk en een hand op de schouder. Corona? Kox heeft er geen erg in.

Geen ‘schreeuwjezus’ meer

Twee weken geleden, op zondag, was Kox voor het laatst in het centrum van Eindhoven. Gerrie had hem gebracht. Arnol probeerde te roepen als vanouds, maar zijn stem is niet meer zo krachtig. Hij klonk zachter. ‘Schreeuwjezus’ wordt Arnol wel genoemd, die bijnaam klopt niet meer. Maar uit het veld geslagen is Arnol Kox nog lang niet. En hij heeft nog genoeg te zenden.

,,Weet je waar nergens is? Ik heb het gevonden. In het woordenboek, bij de n.” Volgt een olijke blik. ,,En nergens in het Engels bestaat niet. Ze zeggen daar nowhere. Dat kun je ook schrijven als now here. Nu hier. Dat is dus ergens.”

,,Weet je waarom dit de laatste dag van mijn leven is? Ik heb nog geen latere dag gehad.”

,,Nadat je gestorven bent, kun je niet meer sterven. Dan ben je onsterfelijk.”

‘Ons Nolleke toch’