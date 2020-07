Eindhovens stel zeventig jaar getrouwd maar nog steeds stapelgek op elkaar

EINDHOVEN - Het platina paar Van Hoof stapte 6 juli 1950 in het huwelijksbootje. Maandag viert het echtpaar deze heugelijke dag in familiekring.

Zeventig jaar zijn Harrie (88) en Rinie (91) van Hoof-Waterman getrouwd en nog steeds stapelverliefd op elkaar. Het platina paar viert hun trouwdag maandag 6 juli met een kerkdienst in de Sint-Trudokerk in Strijp. Dezelfde kerk waar in 1950 het huwelijk is ingezegend. Na de kerkdienst gaat het echtpaar naar de Munthof in zorgcentrum De Passaat om te lunchen. In de Gasterij is een samenkomst met de kinderen en kleinkinderen voor een drankje en een hapje. Het echtpaar Van Hoof heeft vijf kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen gekregen.

Coronacrisis is moeilijk

Nog stapelverliefd en het was liefde op het eerste gezicht. Harrie schiet vol als hij begint te vertellen alsof het de dag van gisteren is gebeurd. Ook tranen van verdriet, want naast de vreugde is er het verdriet dat Rinie niet meer thuis woont, maar in de Passaat sinds vorig jaar september. Gelukkig dichtbij hun huis, waar Harrie nog woont. Harrie: ,,Voor de coronacrisis mocht ze nog thuiskomen. We gingen dan ook met de auto samen vliegtuigen kijken. Dat ging goed, maar gedurende corona mocht ze lang niet meer komen en moest ik een afspraak maken om achter het glas met haar te praten.”

Harrie was zeventien jaar toen hij Rinie leerde kennen. Hij had samen met een vriend een afspraakje gemaakt met Nel de dochter van de groenteboer. Ze zouden elkaar treffen in de stad. Op weg daar naar toe kwamen de mannen langs de bioscoop en Harrie vond dat ze wel eerst een bioscoopje konden pakken. Hun afspraakje moest maar wachten. Harrie: ,,Na de bioscoop zijn we naar de stad gelopen. En daar stond Nel met nog een meisje, Rinie dus. Toen ik dat meisje zag, was het liefde op het eerste gezicht. Ik heb haar 's avonds naar huis gebracht en hebben meteen weer afgesproken.”

Ondernemer in antiek

Harrie heeft 25 jaar bij Philips gewerkt. Eerst in het magazijn in Acht en later in Strijp. Uiteindelijk is hij als zelfstandig ondernemer in antiek begonnen en heeft dit samen met zijn jongste zoon Marcellino tot zijn 82e volgehouden. Rinie is haar leven lang huisvrouw geweest en heeft altijd voor het huishouden gezorgd.

Zoon Salvatore van Hoof vertelt: ,,We zijn nooit iets te kort gekomen. Mijn moeder stond altijd voor ons klaar. Wij, mijn broers en vader, stonden altijd voorop. Het is een sterk huwelijk. Ze wisselden altijd hun gedachten uit en beden samen", vertelt zoon Salvatore van Hoof. ,,We hopen dat ze binnenkort weer meer tijd samen krijgen. Want hoe lang hebben ze nog samen? Mensen die levenslang bij elkaar zijn, kun je eigenlijk niet uit elkaar halen."