Eindhovens studentenhuis Hajraahuis: Nooit kruipend van kroeg naar huis

Waar veel studentenhuizen op vrijdagmiddag leeglopen, is het Hajraahuis in het weekend juist op zijn gezelligst. Iedere zaterdag zijn de wedstrijdnabesprekingen in hun keuken. Ook voor andere activiteiten fungeert hun huis als uitvalsbasis. Om een kamer te bemachtigen, moet je ook buiten het veld punten scoren. Alle bewoners hebben een bestuursfunctie of organiseren het jaarlijkse buitentoernooi met zo’n zesduizend deelnemers. Maar belangrijkste is dat er een klik is met de rest van het huis. ,,We zijn in de eerste plaats een vriendenhuis”, zegt Wout Brekelmans. ,,Die daarnaast ook nog samen volleyballen.”