Eindhovens studentenhuis Inter Pocula: al twintig jaar tussen de pullen op zelfgekozen locatie

Met een voortuin vol fietsen, uitpuilende bieropslag en bont beschilderde muren ziet het huis van Inter Pocula er uit als een standaard studentenhuis. Toch is er iets heel bijzonders aan hun onderkomen in de Visserstraat in Eindhoven: het waren namelijk de bewoners zelf die het eind vorige eeuw mochten uitkiezen.

Volgend jaar hangt het Inter Pocula-naambord alweer twintig jaar aan de gevel van het riante hoekhuis aan de Visserstraat. ,,Hoe we hier zijn beland, is een raar verhaal”, vertelt bewoner Boudewijn Lahuis. ,,Fiets maar een rondje door de stad en zoek maar iets nieuws uit”, met dat genereuze anbod eindigde het jarenlange getouwtrek tussen hun huisbaas en de toenmalige bewoners van Inter Pocula, verdeeld over twee huizen aan de Woenselsestraat.

Van vervangende woonruimte was aanvankelijk totaal geen sprake toen hun dan nog onbekende huisbaas op een dag binnenliep en mededeelde dat ze binnen een half jaar hun spullen moesten pakken. De studenten waren niet van plan zomaar te vertrekken en kwamen met succes in verzet.

Nadat de dreigbrieven van een deurwaarder niks uithaalden en de huurdersbond hen in het gelijk stelde, bond de eigenaar uiteindelijk in. Het compromis: hun huis werd alsnog gesloopt in ruil voor nieuwe woonruimte. Eentje naar keuze bovendien, mits die binnen het gestelde budget viel.

Dat werd het hoekhuis op de Visserstraat, gelegen op steenworp afstand van zowel de TU/e als de Fontys. Iedereen die in Eindhoven komt studeren, is welkom bij Inter Pocula, als onafhankelijk dispuut niet verbonden aan een studentenvereniging. ,,Maar we zoeken niet alleen een huurder”, vertelt Daan Janssen.

Stoplicht

In huis maken de zeven mannelijke bewoners de gezelligheid gezamenlijk. Omdat een gezamenlijke woonkamer ontbreekt, zitten ze veel bij elkaar op de kamer. ,,We hebben een open-deur-beleid. Wie niet gestoord wil worden, doet zijn deur dicht.” Voor de badkamer, de enige ruimte zonder dit open-deur-beleid, hebben ze een werkend stoplicht om aan te geven of de douche al bezet is.

Poetsen gebeurt op donderdag en altijd gezamenlijk. ,,Eerst gaan we samen poetsen en daarna sluiten we af met een biertje thuis of in de stad.” Afwassen hoeft dan weer niet, daarvoor hebben ze de luxe van een vaatwasser.

Wat verder opvalt in de keuken is de grote verzameling verschillende bierpullen. Voor hun jaarlijkse huisfeest komt er steevast een nieuw exemplaar bij. ,,Volgens traditie drinken we dan de hele avond uit een pul. Inter Pocula betekent namelijk ‘tussen de pullen’.”

Volledig scherm Het jaarlijkse huisfeest Inter Pocula met (v.l.n.r.) Laurent, Joeri, Jurre, Timo, Daan, Lars en Boudewijn. De foto is gemaakt voor Thijmen in het huis zat. © J Esperdevaan

