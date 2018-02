Eindhovens Studententeam VIRTUe gaat met duurzame flat strijd aan in Dubai

EINDHOVEN - En weer gaat een studententeam van de TU/e de internationale strijd aan. Dit keer ontwerpt team VIRTUe het zeer duurzame appartementcomplex LINQ voor de Solar Decathlon, later dit jaar in Dubai. In juni, tijdens de Dutch Technology Week in Eindhoven, krijgt deze regio de primeur.

Na zonne-auto Stella Vie en motor Storm staat nu LINQ voor de deur. Met deze zeer duurzaam gebouwde woning gaan vijftig TU/e-studenten internationaal de strijd aan. Eigenlijk is het een compleet appartementencomplex. Want studententeam VIRTUe wil ook aan sociale innovatie doen, vertelt woordvoerder Michiel Derikx. Met LINQ doet het team mee aan de de jaarlijkse Solar Decathlon, een wedstrijd voor studenten uit de hele wereld, die dit jaar plaatsvindt in Dubai.

Sociale problemen

Behalve luchtverontreiniging en uitputting van energiebronnen, neemt het TU/e-team - met ook enkele Fontys-studenten - ook de sociale problemen van Dubai mee, zoals vereenzaming en sociale ongelijkheid. ,,Je kunt natuurlijk een technisch zo duurzaam mogelijk doosje ontwerpen, maar het gaat ook om sociale duurzaamheid", zegt Ellen van den Bersselaar, student/projectmanager van het team. ,,We willen mensen meer mét elkaar laten wonen; zo maken wij het verschil."

Een maquette van de woning die het studenteam VirTue van de TU Eindhoven heeft ontworpen voor de Solar Decathlon in Dubai, later in 2018.

De opdracht voor de wedstrijd in Dubai: ontwerp een zeer duurzame innovatieve woning voor de gelijknamige woestijnstad. En dat is iets heel anders dan een soortgelijke opdracht in ons natte kikkerlandje, zeggen de studenten. Je moet bijvoorbeeld warmte buiten houden, in plaats van binnen. Een verwarming zit niet in het Eindhovense ontwerp, koeling is het belangrijkste. Dat kost in Dubai 50 tot 60 procent van de energie in woningen. Op de TU/e is een systeem bedacht met een voorzetgevel van biologisch materiaal dat een constante, verkoelende luchtstroom veroorzaakt langs de gevel. Ook zijn de studenten in gesprek met twee bedrijven die een nieuw energiezuinig airco-systeem willen helpen inbouwen in LINQ, vertelt Bauke Poelsma, verantwoordelijk voor de bedrijfscontacten van VIRTUe. Nee, namen en technieken kunnen ze nog niet noemen. ,,Want de bedrijven zien ons project als een showcase: ze hopen hun airco op de markt te kunnen zetten in Dubai."

Sponsor

Ook andere bedrijven werken mee, zoals bouwer Stam + De Koning als sponsor voor de bouw van LINQ, timmerfabriek Frank van Roij uit Goirle voor de prefab elementen waaruit het huis wordt opgetrokken en Isobouw, producent van isolatiemateriaal, levert hergebruikte spullen. En producent Direct Current van gelijkstroom-installaties - die een flinke energiebesparing opleveren - voor woonhuizen doet ook mee.

Het bijna complete Team VirTue van de TU Eindhoven.

,,We moeten technologieën gebruiken die op doorbreken staan in de markt. In Dubai delen we dan onze kennis met de internationale gemeenschap", vertelt Derikx. Dat wil niet zeggen dat de nieuwigheden ook al snel in alle huizen te vinden zullen zijn, benadrukt Poelsma: ,,Want voordat het netwerk helemaal omgebouwd is voor gelijkstroom, zijn we wel dertig jaar verder."

Technische doos

De kern van de woning wordt een soort technische doos met keuken, badkamer, bedrading, leidingen én het technisch systeem in een stalen frame. Die doos is 'plug and play': vooraf opgebouwd en zo te plaatsen en aan te sluiten. Al is het achterliggende 'smart system', waarbij alle slimme apparaten met elkaar én met de bewoner kunnen communiceren, nog niet klaar. Daar hebben de studenten nog een flinke slag te maken, zeggen ze, voordat het systeem zorgt voor efficiënt omgaan met energie én comfort voor de bewoner. ,,Bij een piek in de zonne-energie kan het systeem je bijvoorbeeld via ledlampjes in de wand waarschuwen om de wasmachine aan te zetten. Zo staat het systeem ten dienste van de mens", aldus Puck ten Hoope, architect/desinger.

Voor de studenten is de wedstrijd een uitdaging om het beste beentje voor te zetten. ,,Het is hard werken, maar innovatie door competitie is gaaf. Je werkt aan iets groots en misschien levert het nog wel een baan op voor later", zegt Derikx.

In mei bouwen de VIRTUe-studenten LINQ zelf op op de universiteitscampus. Dat doen ze zelf, want ook dat hoort tot de opdracht. Tijdens de Dutch Technology Week van 4 tot 9 juni is LINQ in Eindhoven te bezoeken. VIRTUe oefent zo voor de wedstrijd in Dubai waar het huis in november te zien is.