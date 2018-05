Eindhovens tieners Europees kampioen breakdance

Oran­je-Rood nu wel de sterkste na shoot-outs

15:17 De mannen van Oranje-Rood hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om een felbegeerd ticket voor de Euro Hockey League. In eigen huis versloegen de Eindhovense hockeyers Bloemendaal na shoot-outs. De wedstrijd was geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Volgende week zaterdag is de return in Bloemendaal. En eventueel volgt zondag 20 mei een beslissingswedstrijd in Bloemendaal.