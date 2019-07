Eindhovens vogelpark Falconcrest hoopt op verhuizing in april

Met de naderende verhuizing naar een pand van de gemeente aan de Eindhovenseweg 44 komt een eind aan een al jaren slepende netelige kwestie: de huisvesting van Falconcrest. Nu nog zit dat roofvogelpark in een oude boerderij op Bokt 18. Lenders verzorgt hier shows, demonstraties en workshops, fokt vogels en produceert leren valkerijbenodigdheden.

Omwonenden lopen al langere tijd te hoop tegen het vogelpark. Klachten gaan vooral over parkeer- en geluidsoverlast. Lenders is de verwijten zat. Volgens hem zorgden geruchten in de buurt er ook voor dat vorig jaar de politie bij hem plotseling op de stoep stond: ,,Ze dachten dat ik hier een hennepkwekerij runde.”

Ambtelijke molens

Later dan hij had verwacht en gehoopt -volgens Lenders het gevolg van traag draaiende ambtelijke molens- startte hij in mei de verbouwing van het door de gemeente toegewezen pand, op tweehonderd meter afstand van zijn huidige onderkomen. Het liefst had de Eindhovenaar het woonhuis en de schuur erachter aangekocht, maar dat bleek financieel geen haalbare kaart. Lenders pacht het perceel en de gebouwen nu van de gemeente, in elk geval voor tien jaar.

De vogelman, die in 2008 neerstreek in het buitengebied tussen Eindhoven en Son, kijkt uit naar de verhuizing. ,,Ik denk dat we hier veel beter zitten. Er zijn weinig omwonenden die last van ons kunnen hebben.” Zelf neemt hij het opknappen van de gebouwen -op het stucwerk na- ter hand. ,,Er is nog veel werk te verzetten. De afgelopen twee maanden ben ik zowat dag en nacht bezig.”

Over de toegezegde medewerking van de gemeente is hij alleszins tevreden. ,,Zij zorgen ervoor dat er een hekwerk rondom het terrein komt, egaliseren de grond en ook nemen ze de vervanging van het dak van de schuur voor hun rekening. Daar ligt nu asbest op.” In die schuur komt onder meer een kantine en de receptie. Ook bouwt Lenders nieuwe volières voor de veertig tot vijftig vogels die Falconcrest rijk is: valken, haviken, uilen en arenden waaronder ook Atilla, een indrukwekkende Amerikaanse zeearend.

Bedrijventerrein