Eindhovens wapenarsenaal ‘was van Dennis Struijk’

DEN BOSCH - Een wapenarsenaal dat in april bij een Eindhovenaar werd gevonden was niet voor de handel, maar kwam van de geliquideerde crimineel Dennis Struijk . Dat gold ook voor de bijna twee ton cash: de erfenis voor zijn kinderen.

Officier van Justitie Erna Vrijhoeven verdenkt Johannes H. (33) van wapenhandel. De lijst gevonden wapens is zelfs voor een geharde misdadiger als Dennis Struijk gewoon te groot: hij vult een A4 en alle bekende namen komen voor: Glock, Mauser, Smith&Wesson, Beretta, tot een Scorpion-machinepistool toe.

Speurders vonden ook allerlei zoekvragen op de computer van H.. Dat was niet voor handelsdoeleinden, zei zijn advocate Lily van Poucke maandagmiddag in de Bossche rechtbank. Haar cliënt is filmliefhebber en daar kwamen die namen ook voorbij.

De Eindhovenaar was een soort opslagplaats. Naast de wapens had hij ook geld in bewaring. Bij hem thuis lag 25 mille, bij zijn moeder 165.000. Ook dat was van Dennis geweest en bestemd voor diens kinderen.

Cocaïne

Blijft er acht ons cocaïne over. Voor de handel, denkt Vrijhoeven. In bewaring, zegt de man. Volgens de advocate was dat te bewijzen. De man had zelf camera’s op zijn voor- en achterdeur staan. Als de politie die afkijkt, ziet ze dat het geen komen en gaan bij die deuren is, zoals normaal bij dealers. Dat was onbegonnen werk, zei de officier van justitie, de politie zou 72 dagen non-stop beelden moeten bekijken. En dat zou ook geen bewijs zijn: ook al komen er in twee maanden maar twee mensen op bezoek: die kunnen goed elk vierhonderd gram kopen.