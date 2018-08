Eindhovense (23) aangehouden voor het neersteken van een collega

RHC zoekt verhalen achter de foto's: Bikini's van Tweka in Geldrop

11:00 EINDHOVEN - De Eindhovense fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Foto’s waarbij het verhaal erachter vaak ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via fotowerkplaats-rhce.nl of via mail.