Eindhovense 3D Delta Week om bekendheid bij industrie te verbeteren

Mikrocentrum in Veldhoven, Jakajima in Nuenen en Flam3d in Gent, België. Alle drie houden ze geregeld beurzen en congressen om de wereld van 3D printen over de vooruitgang op dit gebied te informeren. Samen met Brainport houden ze van 7 tot 11 juni 2021 in Eindhoven de 3D Delta Week.

Andere organisaties welkom

De bedoeling is hierin hun eigen 3D-activiteiten te verenigen en tegelijk andere internationale en lokale organisatoren aan te bieden hun evenement, workshop of conferentie in die week te houden. Met als doel ‘samen een ​​sprong voorwaarts te maken in kennis, ervaring en netwerk voor alle deelnemers’. De evenementen worden zo gepland dat het logisch is om van de ene activiteit naar de andere te gaan.

Volledig scherm Een bedrijf met meerdere 3D printers. © Annina Romita De organisatoren zijn al jaren actief in het ondersteunen van de 3D-productiesector en ze overlegden al vóór de corona-tijd over samenwerking. Er zijn activiteiten gericht op specifieke sectoren, op onderzoek en ontwikkeling, industrie, gebruikers en leveranciers. Daarnaast komen alle aspecten van de technologie aan bod.

De partners verwachten dat er meer organisatoren zullen aanhaken, zegt Pieter Hermans van Jakajima. „Andere partijen kunnen activiteiten als demonstraties, bedrijfsbezoeken, branchespecifieke matchmaking of masterclasses organiseren. We nodigen commerciële en non-profit organisaties expliciet uit om bij te dragen aan de 3D Delta Week.”

Onbekend bij maakindustrie

Volgens Kris Binon van Flam3D wordt de 3D Delta Week onder meer gehouden omdat 3D-printen en 3D-productie nog te onbekend zijn. „Uit onderzoek blijkt dat de maakindustrie niet altijd ziet hoe ze de technologie in hun voordeel kunnen toepassen. Dit komt mede door de complexiteit en diversiteit van de meer dan 25 verschillende 3D-printtechnologieën.”

Ruben Fokkema van Brainport noemt de Benelux een topregio op dit gebied. „We hebben veel academisch en toegepast onderzoek, een bijzonder hoog aantal printers en tal van veelbelovende startende bedrijven en ondernemingen. Aan de gebruikerskant zien we een veelvoud aan toepassingsgebieden. Al met al een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand ecosysteem dus. Als we dit meer verbinden en een beter podium geven, zullen we eerder erkend worden als een van de toonaangevende 3D-maakregio’s”.

Volledig scherm Onderwijs in 3D printen. © Maarten Sprangh