Eindhovense 3D-huisjes concurreren met Trump en Kim Jong-un

D66 Nuenen: coalitie gijzelt burgemees­ter in discussie herinde­ling

7 juni NUENEN - D66 in Nuenen twijfelt of burgemeester Maarten Houben zich de discussie over de toekomst van de gemeente onafhankelijk genoeg opstelt. Volgens D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout is de burgemeester gegijzeld door de coalitiepartijen W70, GroenLinks, CDA en SP die tegen een fusie met Eindhoven zijn.