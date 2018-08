Eindhovense (48) in Genua: 'Dit gebeurt normaal alleen in horrorfilms'

Blog Stigmama: Een topdag

11:58 Daags na ons jaarlijkse kinderloze uitje welke we in een bijna oorverdovende maar zeer rustgevende stilte hadden doorgebracht, stond de dagplanning geheel in het teken van dingen regelen voor onze kinderen. We wisten meteen weer hoe het was om weer thuis te zijn en tijd voor even rustig ademhalen was er dan ook al meteen niet meer bij.