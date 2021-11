Eindhovense (60) die met dochter voor miljoen aan zorggeld zou hebben binnengesleept blijft in cel

Kijken over de grens Huizen in Brabant onbetaal­baar, maar villa's in België voor ‘slechts’ drie ton: tien koopjes nét over de grens

Vrijstaande huizen voor drie ton en zeeën van ruimte eromheen. In ons dichtbebouwde land is het vinden van zo'n pand steeds moeilijker. Daarom is een zoektocht net over de grens in België voor sommigen een serieuze optie. Hieronder tien prachtige huizen bij onze zuiderburen die voor een ‘koopje’ worden aangeboden.

