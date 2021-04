Eindhovense accountants helpen kleinere ondernemer aan kansen in China; ‘Met een kop koffie ga je het daar niet redden’

Met de China Desk wil Crowe Foederer twee vliegen in één klap slaan; uitbreiding van de eigen internationale zakentak en het Nederlandse midden-en kleinbedrijf bedienen.

Verantwoordelijk voor de nieuwe loot aan de stam is Jin Chen, partner transfer pricing zoals dat heet en China expert. Chen is van geboorte Chinese en spreekt Mandarijn - zeg maar wat ABN voor Nederland is - maar belangrijker nog is volgens Crowe dat ze afgestudeerd fiscalist is en al eerder voor een andere grote accountant een Nederlands Chinese sectie opzette.

Hier doen we zaken bij de koffie

Die ambitie leefde ook al langer bij de Eindhovense accountant volgens Hugo Everaerd, partner en lid van Raad van Bestuur van Crowe, dat ook actief is in Amsterdam en omgeving.

Everaerd: ,,Grote bedrijven zijn het gewend om expertise in te huren om internationaal zaken te doen. Ook bij de doelgroep mkb- vanaf tien miljoen euro omzet - zien we dat zij al snel over de grenzen willen ondernemen, maar dat dan vanuit eigen perspectief willen doen. In Nederland regelen we alles met een kop koffie, maar zo werkt dat niet. Met Jin hebben we de expertise en de cultuur letterlijk in huis.”

,,In China begint begint alles met relaties opbouwen”, verduidelijk Chen.

,,Je gaat eerst samen thee drinken en eten. In Nederland hebben we het al snel over contracten en producten. Het risico is dat je als Nederlander te snel zakelijk wilt zijn en je product wordt opgeslokt of meegenomen in China. Want als er onderhandeld wordt, zijn de Chinezen keihard. De concurrentie is daar moordend.”

Een China-strategie is daarom volgens Chen noodzakelijk. ,,Maak een plan, praat eerst met een Chinadeskundige, raadpleeg de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) of slimmer nog, praat met partijen die daar al zaken doen.”

Dat is heel belangrijk, zo benadrukt Chen: ,,Je hebt een trusted-advisor nodig die je tips en tricks geeft en een netwerk biedt als er problemen zijn. De wet- en regelgeving in China verandert soms met de dag, dan is er weer een reparatiewet op iets. Daarom is het zo nodig om de taal te spreken. Als ik met Chinese relaties Mandarijn spreek, zien ze mij als een Chinese en zijn mensen transparanter en directer.“

Corona toont afhankelijkheid

Corona heeft duidelijk gemaakt hoe groot de ‘Chinese vinger in de handelspap’ is. Europa en de Verenigde Staten willen risico’s van afhankelijkheid beperken, sommige bedrijven willen productie naar eigen land terughalen en landen zetten elkaar soms de voet dwars. Zoals ASML merkt dat de VS tegen de levering van een chipmachine aan het Chinese SMIC is.

Het nieuwe Europese handelsverdrag met China kan een impuls geven denkt Chen. ,,Het is van belang om dichter bij elkaar te komen. Er moet een mechanisme tot oplossingen komen. China kijkt naar Europa als een werelddeel waar het goed geregeld is. Nederland moet als klein landje Europa daarin laten praten.”

,,Wij moeten een open innovatief land blijven. En Philips blijft voor Chinezen het voorbeeld van innovatie. Je ziet Chinese bedrijven hier hun research en development afdeling opzetten om verduurzaming in het eigen product te vinden. China blijft niet achter op innovatie. Vanuit mezelf wil ik die brug vormen en relaties helpen opbouwen. Je wil geen ‘win-lose’-situatie maar ‘win win’.”