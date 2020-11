Eindhovense advocaat beschrijft zes jaar strijd, verdriet en onmacht tijdens verhoor over toeslagenaffaire

Staatsse­cre­ta­ris komt gedupeerde klanten Eindhovens gastouder­bu­reau tegemoet

12 juni DEN HAAG/EINDHOVEN - Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wil voorkomen dat klanten van een Eindhovens gastouderbureau nog verder in problemen komen omdat hun kinderopvangtoeslag is stopgezet. De gedupeerde ouders kunnen er op rekenen dat er geen deurwaarders en rekeningen meer worden gestuurd. Ook worden openstaande rekeningen niet meer vereffend met lopende toeslagen. En voor later sluit het kabinet een schadevergoeding of een andere tegemoetkoming niet uit.