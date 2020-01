Eindhovense advocaat die door arrestatie wederom in opspraak is, beschuldigt politie en deken van hetze

De advocaat heeft dat maandag gezegd bij de tuchtrechter in Den Bosch die binnen een week beslist over een schorsing nadat hij voor de vijfde keer binnen twee jaar werd gearresteerd door de politie. Het verzoek van deken Jan Frederik Schnitzler om de advocaat definitief te schrappen van het tableau behandelt de raad van discipline later.

Opgeklopt

De 33-jarige advocaat met een eigen kantoor in Eindhoven vestigde de afgelopen tijd regelmatig de aandacht op zich. Meest recent (in december) belandde hij wederom in de cel omdat hij in Eindhoven werd betrapt op de overtreding van het contactverbod met zijn vriendin. De advocaat sloeg op de vlucht voor de politie en kon pas na een wilde achtervolging worden aangehouden in Nuenen. Op de Europalaan reed hij zijn auto in de kreukels en ging te voet verder. De wapenstok kwam er aan te pas om hem mee te nemen.

De advocaat die nog steeds vast zit en vanuit de gevangenis naar de rechtbank in Den Bosch was gebracht, bekende gisteren dat hij was gevlucht voor de politie. ,,Maar dat heeft een reden: er is een klopjacht gaande’’, zei hij. Behalve dat hij door rood was gereden ontkende hij de overige verkeersovertredingen en het verzet tegen zijn aanhouding. ,,De zaak is opgeklopt’’, voegde zijn advocaat Inge Schouwink toe.

Losgeslagen

Beschuldigingen over een hetze ontkende de deken van de orde van advocaten. ,,Ik ben eigenlijk nog mild geweest’’, zei Schnitzler bij de opsomming van al zijn klachten.

Behalve de aanhoudingen voor bedreiging en mishandeling somde hij ook diverse andere zaken: overtreding van de afspraken tijdens een schorsing vorig jaar, financiële problemen in de advocatenpraktijk, een onduidelijke boekhouding die vermengd is met de exploitatie van zijn sishalounge in Eindhoven en onbetaalde rekeningen in de procedure over zijn echtscheiding.

,,Hij heeft er zelf naar gesolliciteerd’’, aldus de deken over zijn verzoek om de advocaat te schorsen en definitief uit het ambt te zetten. ,,Hij heeft aangetoond dat hij zich niet behoorlijk wil gedragen. Hij heeft zichzelf niet in de hand en is losgeslagen. De grens is bereikt.’’

De tuchtrechter beslist binnen een week over het verzoek van de deken om een tijdelijke schorsing. De advocaat krijgt meer tijd om zich te verdedigen tegen een definitieve verwijdering uit de beroepsgroep.