Eindhovense advocaat die zich stiekem contant liet betalen, ontsnapt aan strafzaak

Michal Sadílek is nu een sterke middenvel­der in Tsjechië in plaats van een tobbende linksback bij PSV

8:22 Als er ooit een speler trots was om in een PSV-shirt te mogen spelen, dan was het Michal Sadílek wel. Met elke vezel vocht de nu 21-jarige Tsjech voor de Eindhovense ploeg, maar hij stond zelden op zijn ‘eigen’ positie. De linksback van eind 2019 is nu een stabiele middenvelder in de Tsjechische competitie en speelt alles bij de nummer vijf Slovan Liberec.