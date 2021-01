Eindhovense afstandsbediening voor blinden moet naar Amerika

EINDHOVEN - Normaal maakt innovatief Eindhoven zich deze dagen klaar voor een trip naar Las Vegas. Daar vindt deze maand de Consumer Electronics Show (CES) plaats, ‘s werelds grootste technologiebeurs. Dit jaar is de beurs online. Deelnemers uit deze regio presenteren zich. Vandaag deel 4, over reliëf voor blinden en knuffelen op afstand.

Hable

Een blind mens heeft een beetje reliëf nodig om de wereld om hem heen te begrijpen. Iets aflezen van het gladde scherm van een smartphone gaat dus niet. Hable uit Eindhoven bedacht een bediening om dat probleem op te lossen.

,,We hebben een kleine controller gemaakt”, zegt medeoprichter Freek van Welsenis (23). ,,Met acht knoppen kan een blind mens zijn hele telefoon besturen met behulp van braille. Je kunt niet alleen typen, maar ook navigeren tussen verschillende apps.”

De controller van Hable One is al te koop en die verkopen lopen goed, volgens Van Welsenis. ,,Maar de Nederlandse markt is klein. We we hopen snel te verkopen in Amerika”

Dat is ook meteen een doel van Hable tijdens de CES: een retailer vinden die de controller van Hable gaat verkopen. ,,En we zoeken nog steeds investeerders. We hebben al twee ton opgehaald, maar hebben er nog twee nodig”, zegt Van Welsenis. ,,Dat hebben we nodig om voor marketing en sales te betalen. We willen onszelf stevig in de markt zetten. Dat kost behoorlijk wat geld.”

Holst Centre

Een flinke knuffel zit er door corona even niet in. Body Wonders van het Eindhovense Holst Centre biedt een beetje soelaas. Body Wonders is een vest met daarin veertien vibratiemotoren bij de armen, rug en voorkant die de drager zelf niet bestuurt. ,,Twee mensen kunnen toch fysiek contact maken via trillingen in het vest”, zegt Lotte Willems (32) van het onderzoekscentrum.

Dat gaat heel intuïtief. Op een Ipad kan iemand patronen selecteren, bijvoorbeeld een cirkel. De drager van het vest voelt dan een voor een motortjes rond zijn middel trillen. ,,We willen mensen laten zien wat je allemaal met dit soort slimme kleding kunt doen”, zegt Willems.

Het liefst had Willems iedereen zelf laten ervaren hoe het vest werkt. ,,Dat kan nu niet omdat het online is. Dus dat is balen.” Via de CES wil ze contact leggen met bedrijven die zelf slimme kleding maken. ,,We zoeken partijen die in ons willen investeren zodat we onderzoek kunnen doen en concepten voor ze kunnen bedenken.”