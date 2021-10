Eindhovense Albert Heijn waar personeel werd neergestoken al jaren overspoeld door criminaliteit

Steun bij sterven is niet bij iedereen bekend; soms zitten mensen daarom met de handen in ’t haar

19 oktober HELMOND/AARLE-RIXTEL - Wie terminaal ziek is kan in Nederland stervensbegeleiding krijgen. Sommige patiënten vallen echter buiten de boot, merken verpleegkundigen Milou van Berlo en Mirjam Satink van Pallister Thuiszorg in Aarle-Rixtel. ,,We zien schrijnende gevallen.”