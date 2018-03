Eindhovense amateurvoetbalclub Tongelre krijgt een jaar respijt

Dat schrijft Wedemeijer in een brief aan de gemeenteraad. In het voorjaar van 2017 wilde de wethouder de stekker bij Tongelre er nog uit trekken omdat de club flink in de schulden zat, en er nauwelijks sprake was van aanwas van jonge leden. Op aandringen van de gemeenteraad gaf Wedemeijer de club echter nog een laatste kans.