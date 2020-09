Eindhovense Amber verhuisde om liefde voor Kai naar Bali; door corona zijn ze nu even terug

EINDHOVEN - Bijna drie jaar geleden verhuisde de Eindhovense Amber van den Boomen naar Bali, waar ze Kai, de liefde van haar leven had ontmoet. Nu, midden in de coronacrisis, is het tweetal sneller dan de bedoeling was een paar maanden terug in Eindhoven. ,,Het toerisme op Bali ligt op z’n gat; er is voor ons daar nu geen cent te verdienen.”