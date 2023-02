Eindhovense ambtenaren in actie voor meer loon, nog geen stakingen

,,Er zijn veel vacatures en dat zorgt voor een hoge werkdruk. Er wordt op onze loyaliteit en betrokkenheid een behoorlijk beroep gedaan”, zei CNV-lid Lucien Panken. ,,En thuis maken we ons vanwege de inflatie zorgen over het betalen van de rekeningen. Er moet snel een goed bod komen.”

Staking vuilnismannen

FNV-bestuurder Fred Peeters legde uit dat vooral onder de vuilnisophalers het animo om te staken groot is. In Eindhoven zijn de vuilnismannen in dienst bij Ergon en is er dus geen risico dat de afvalinzameling stil komt te liggen.

Gemeentedirecteur Aline Zwierstra nam de petitie dinsdagmiddag in ontvangst. Ze steunt de oproep om de onderhandelingen te hervatten. ,,Wat een goed of passend salaris is, daar zeg ik niks over. Maar niet met elkaar praten is zeker niet goed en passend. Ik hoop dat deze actie bijdraagt aan een hervatting van de gesprekken. Daar begint het mee als je er met elkaar uit wil komen. Laten we hopen op snel resultaat.”