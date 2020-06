Eindhovense architect en filosoof Huub Segeren (64) overleden

Hij zat een tijdlang in het bestuur van de Club van Rome, maar gaf daarna in meer praktische zin uiting aan zijn maatschappijkritiek. Want de wereld staat er bepaald slecht voor, met name als het gaat om duurzaamheid, zo gaf Segeren steevast te kennen in interviews in deze krant. Aanleiding waren vaak de boeken die hij schreef, onder het pseudoniem Anselmus Ponelli. Hij publiceerde onder meer ‘De Stam’, een pleidooi voor meer menselijkheid en ‘Het toekomstmanifest’, een aanklacht tegen het kapitalisme.

Altijd duurzaam

In het boek ‘Beeldende architectuur’ grijpt hij terug op zijn andere beroep: architect, en stelt daarin vast dat veel eigentijdse bouwkunst zielloos is. Goede architectuur is per definitie duurzaam en moet een positieve kijk geven op hoe de mens kan samenleven, zo stelde Segeren, afgestudeerd aan de TU/e. Architectuur nu, is vooral heel zakelijk en functioneel, zo stelde hij: ,,Veel architectuur bevat geen beleving meer.”

Met zijn bureau H3Architecten realiseerde Segeren veel thermen of wellness-centra. Onder meer uitgebreide complexen in Born, Tilburg en aan de Maarssenveenseplassen. In Oosterhout is begin vorig jaar Spa One geopend, het grootste wellnesscentrum van Brabant, ook van de hand van Segeren. In Zuidoost-Brabant bouwde H3Architecten onder andere atelierwoningen in Eindhoven, een grote villa in Son en een spa in Geldrop.

De mensheid op dood spoor

Voor zijn denkbeelden baseerde de filosoof zich op filosofie, politiek, ecologie, psychologie en - vooral - economie. Het westerse kapitalisme maakt de wereld kapot en moet dus worden omgebogen naar een economie die recht doet aan de wereld en de mens. Zijn conclusie was dat de mensheid op een dood spoor zit als geluk niet gelijkelijk wordt verdeeld.