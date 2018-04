Eindhovense architect Van Kaathoven in race voor Prix de Rome

Van Kaathoven is met drie andere kanshebbers geselecteerd uit 66 inzendingen. Daarvoor moest al een speciale opdracht gemaakt worden: een ontwerp voor een plattelandsgebied in het noorden van Groningen. Van Kaathoven trok de uiterste consequentie uit zijn visie: hij besloot het project niet te maken. De vier overgebleven architecten moeten nu een ontwerp maken voor de Sixhaven in Amsterdam.

De resultaten worden vanaf half oktober tentoongesteld in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De winnaar krijgt een bedrag van 40.000 euro en mag in de American Academy in Rome gaan werken. Daarmee is deze oudste architectuurprijs (1870) van Nederland (voor architecten tot 35 jaar) ook een van de meest genereuze. De vierjaarlijkse Prix de Rome Architectuur werd eerder onder anderen gewonnen door Jan Sluijters (1904), Bert Dirrix uit Eindhoven (1970), Berend Strik (1987), Ryan Gander (2003), Mariana Castillo Deball (2004), Viviane Sassen (2007), Nicoline van Harskamp (2009).