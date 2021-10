Eindhovense asfaltfabriek stoot te veel gevaarlijk benzeen uit, gemeente legt dwangsom op en dreigt met productiestop

Aan orders geen gebrek maar na fiasco ademappara­ten en chiptekort is Philips negatiever over 2021

9:00 Philips heeft voor de komende tijd een goed gevuld orderboek. Maar de terugroepactie en de chiptekorten maken het concern toch wat pessimistischer over dit jaar. In de tweede helft van vorig jaar is de situatie weer wat verbeterd, schat topman Frans van Houten in.