Eindhovense automobilist is terug bij af: rigoureuze maatregelen nodig om fileproblemen aan te pakken

Nog een laatste keer zwaaien naar smaakmaker Mauro Júnior : ‘Mijn droom is om door te breken bij PSV’

9:17 Het is raar om vandaag in stilte afscheid te nemen van Heracles, vindt Mauro Júnior. De Braziliaan keert terug na een huurperiode terug naar PSV. Maar alles was ‘strange’ de afgelopen maanden. „Het is ook goed zo, want doortrainen zonder doel is zwaar.”