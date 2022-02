Eindhovense band Brucified mag na derde prijs in tv-battle spelen in Ziggo Dome: ‘We gaan knallen daar’

Bestse bassist doet op tv met Eag­les-band gooi naar optreden in Ziggo Dome

BEST - Noot voor noot de Eagles naspelen. Dat is het doel van The Eagles Legacy. En met succes. De band met bassist Erwin Pijl uit Best maakt nog kans op de hoofdprijs van het tv-programma The Tribute - Battle of the Bands; een optreden in de Ziggo Dome.

28 januari