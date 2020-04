Eindhovense band The Mighty Ya-Ya speelt de blues volgens eigen recept

Zijn naam is Begonia Rex en hij irriteert zich aan geluiden die mensen maken als ze eten en drinken. Hij wil iets in brand steken. Noemt zichzelf de koning van het kerkhof. ,,Iemand bij wie een zekering doorbrandt”, zegt Louis van Empel, zanger/gitarist van de Eindhovense rockband The Mighty Ya-Ya. Hij maakte een rocksong over dit fictieve karakter, te horen op het album ‘Harakiri Blues’. ,,Voor de eerste keer ben ik als schrijver in de huid van een ander gekropen. Heel gaaf om te doen. Iemand vroeg aan mij: ‘Gaat het wel goed met jou?’ Maar de tekst is niet autobiografisch.”