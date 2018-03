Eindhovense basisschool Atalanta onthult kleurrijk kunstwerk

VIDEOEINDHOVEN - De voorheen zo kale gymzaalmuur van basisschool Atalanta aan de Barrierweg in Eindhoven is veranderd in een kleurrijk kunstwerk. Vrijdagmiddag was de onthulling door kunstenaar Gart Smits. Al voelde het voor de leerlingen ook als hun kunstwerk. Alle klassen maakten een schilderij ter inspiratie en het benodigde bedrag renden ze zelf bijeen tijdens de KroMeRa-loop.

Een boom, twee leerlingen afgebeeld als vlinders - een verwijzing naar de naam atalanta, een vlindersoort - en vooral veel vrolijke kleuren. Dat is in een notendop de muurschildering op basisschool Atalanta aan de Barrierweg. Vooral dat laatste was een vereiste, vertelt directeur Rebecca Gelens. "Meer kleur op ons schoolplein is een langgekoesterde wens van leerlingen en ouders. Er staan geen klimrekken of andere speeltoestellen, omdat we willen dat het spel vanuit de kinderen komt. Alleen oogde de speelplaats daardoor een beetje als een kale vlakte."

KroMeRa-loop

Het balletje begon te rollen in september. Het leefbaarheidsteam uit de wijk zocht een manier om zoveel mogelijk leerlingen te motiveren voor de KroMeRa-loop, een gezamenlijke loop door Kronehoef, Mensfort en Rapenland. Zo ontstond het idee om ze het kunstwerk zelf bijeen te laten lopen en de hoogte van het te schenken bedrag te koppelen aan het aantal deelnemers. Zo'n 70 leerlingen en alle leerkrachten renden mee. Het opgehaalde bedrag is aangevuld door Woonbedrijf, dat in de schildering een meerwaarde ziet voor heel Mensfort omdat het is aangebracht op een buitenmuur en ook zichtbaar voor voorbijgangers.

IJscowagen

Nog voor de onthulling plaatsvindt, stijgt er al luid gejuich op. Alle ogen zijn gericht op de gymzaalmuur, toch ontgaat niemand de ijscowagen die het schoolplein oprijdt. Geprobeerd wordt de kinderen weer stil te krijgen, maar de consternatie is al compleet. “Tegen het vooruitzicht van een ijsje kun je niet op”, vertelt Smits. “Maar het kunstwerk staat er over 20 jaar nog, dat ijsje is in vijf minuten op.” De Weertenaar begon illegaal met graffiti in fietstunnels en brandgangetjes, maar kwam er al snel achter dat hij liever de tijd neemt dan vlug-vlug en constant achterom kijkend of er geen politie aankomt. Nu vragen ze hem regelmatig voor legale projecten. In Woensel zijn zo’n vijf werken van hem te zien, o.a. in het Henri Dunantpark en bij wijkcentrum Heidehonk.

De graffitimuur inspireerde hij op 10 schilderijen die de klassen afzonderlijk maakten. In de muurschildering zitten acht dagen werk, bijna continue hielden de leerlingen de voortgang van hun kunstwerk nauwlettend in de gaten. “Ze hebben hier om de beurt pauze, dus ik had de hele dag toeschouwers.”