Eindhovense basketbalclub Almonte vreest leegloop

Een gedwongen verhuizing van de Eindhovense basketbalclub Almonte zal leiden tot een leegloop, zo vreest het bestuur. Die leegloop zou de club uiteindelijk de kop kunnen kosten. Het bestuur van Almonte schrijft dat in een brandbrief aan de gemeenteraad.

De brief is een reactie op het besluit van de Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) om sporthal Eckart te sluiten. Die sporthal aan de Weegschaalstraat maakt plaats voor het spilcentrum Eckart, dat straks plaats biedt aan de basisschoolleerlingen die nu nog gehuisvest zijn in schoolgebouwen aan de Planetenlaan en Turfveldenstraat.

Het gevolg daarvan is dat Almonte moet wijken. Het gemeentebestuur heeft de basketbalvereniging een alternatieve locatie aangeboden, sporthal de Mortel in de Achtse Barrier. Maar dat vindt de club een slechte optie.

Overcapaciteit

,,Op de eerste plaats omdat we de noodzaak van de sloop van sporthal Eckart niet inzien", schrijven voorzitter Margreet van Putten en secretaris Erwin Kramer van Almonte aan de gemeenteraadsfracties. ,,Het is nog maar de vraag of er inderdaad sprake is van een overcapaciteit van het aantal sporthallen in de stad, zoals het college va B en W stelt. De meningen daarover lopen uiteen.

En op de tweede plaats omdat dit ten koste gaat van de vitaliteit van de vereniging, zo vervolgen beide bestuursleden. Dat zit ‘em dan vooral ook in het zaal- en kantinebeheer, dat nu is ondergebracht bij leden in de directe omgeving van de sporthal in de wijk Eckart. De vrees bestaat dat daarbij na een verhuizing naar de Achtse Barrier grote problemen ontstaan. De verwachting is dat de afstand naar die nieuwe locatie voor de huidige sleutelbeheerders te groot is.

Negatieve spiraal

,Met alle gevolgen van dien", aldus Van Putten en Kramer, die er rekening mee houden dat de club daardoor in een negatieve spiraal terecht komt. ,,We voelen ons bovendien onder druk gezet. We moeten voor begin mei akkoord gaan met de verhuizing, anders vervalt de subsidie van 62.000 euro die we krijgen voor het geschikt maken van sporthal de Mortel voor basketbal.”

De vereniging wijst er de raadsfracties verder op dat ook andere sportverenigingen de dupe worden van de sloop van de sporthal, en dat die nog niet weten waar ze aan toe zijn qua nieuwe huisvesting.