Eindhovense bestuurder Broodfonds: 'We hebben met Broodfonds samen iets goeds'

'Haar' fonds, met 50 deelnemers, had vijf jaar geleden kort na de oprichting pech. Een van de deelnemers, een alleenstaande moeder, werd ziek en moest aanspraak doen op het fonds. Horikx: ,,We hadden nog maar een kleine buffer verzameld maar we hebben het gered. Hoe fijn is het dan dat je iemand tijdelijk van inkomsten kunt voorzien." Sinds een jaar is er, om te voorkomen dat fondsen daadwerkelijk financieel in de problemen raken, de Broodfondsalliantie. Maar de ervaring leert inmiddels dat ondernemers zich nauwelijks ziek melden. ,,Sterker, soms moet ik wel eens iemand vragen of het niet beter is om zich ziek te melden. Ondernemers gaan tot het uiterste en verder, want ben je ziek, dan stopt je business. De eerste maand ziekte krijg je geen vergoeding uit het fonds."