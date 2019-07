Eindhovense bestuurders zijn voor inspraak, zo lang dat geen tegenspraak oplevert

Werk Vestdijk in Eindhoven verschuift, binnenstad alleen via kanaalrou­te bereikbaar

9:21 EINDHOVEN - Bouwvak of geen bouwvak, het werk aan de Vestdijk in Eindhoven gaat door de komende weken. Deze week wordt de Kanaalstraat afgemaakt. zodat die open kan. Want vanaf maandag 5 augustus is de binnenstad niet meer toegankelijk via de Vestdijk omdat er dan gewerkt wordt ter hoogte van de Oude Stadsgracht en de Vestedatoren.