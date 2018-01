'Eindhovense binnenstad is dé koopstad en werklocatie in Brabant'

EINDHOVEN - De Eindhovense binnenstad is met 22.000 banen de grootste werkplek in de regio. Niet zo gek dus om daar een paar miljoen in te stoppen, zegt lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen.

Uit onderzoek blijkt dat er in de binnenstad van Eindhoven zo'n 22.000 mensen werken, niet alleen in winkels en horeca, maar ook gewoon in kantoren en bedrijven. Daarmee is het centrum de grootste werkplek van heel Brabant. ,,En het is de enige stad in Brabant waar het aantal medewerkers in winkels is gegroeid sinds 2009, ook al neemt het totaal aantal banen ook hier af", zegt Cees Jan Pen, lector bij de economie-opleidingen van Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Pen heeft vanuit Fontys met Bureau Louter onderzoek gedaan naar de economische betekenis van de binnenstad sinds 1996. ,,Want er is veel onderzoek naar detailhandel en binnensteden, maar ons viel op dat er maar weinig harde getallen over de economie bekend zijn." Uit de eerste bevindingen trok hij alvast enkele conclusies. ,,Zo is de binnenstad feitelijk de grootste werklocatie. Daar moet je de rode loper voor uitleggen. In de politiek vragen partijen zich wel eens af of je wel 9 miljoen euro in de openbare ruimte en vergroening van de binnenstad moet investeren. Ook mensen die zeggen op te komen voor de gewone Eindhovenaar. In de binnenstad werkt juist een brede afspiegeling van de samenleving, het is zeker niet alleen high tech."

Winkelsector

Met 3800 banen in 2016 is de winkelsector niet onbelangrijk in de Eindhovense binnenstad. Dat aantal is ook gegroeid, met bijna 2 procent per jaar, ondanks de crisis de afgelopen jaren. En dat in tegenstelling tot alle andere steden in het Brabantse.

Ter vergelijking: Helmond is ruim 2 procent achteruit geboerd naar een kleine duizend medewerkers in de retail. En Breda, de grootste daler in Brabant, verloor zelfs 5 procent. ,,Dat bevestigt dat Eindhoven dé winkelstad van Zuid-Nederland is", aldus Pen.

Sinds de economie twee jaar geleden weer aantrok, is volgens Pen het aantal horecazaken in de Eindhovense binnenstad ontploft.

Dé kantoorlocatie in Brabant

In de Eindhovense binnenstad is niet alleen het aantal banen in de winkels en de horeca gegroeid, Cees-Jan Pen constateert dat ook de overige sectoren, zoals bestuur (gemeente, overheden, bibliotheken en dergelijke) en vrijetijdsbesteding, en kantoren belangrijker zijn geworden in de binnenstad, inclusief de stationsomgeving en de andere kant van het spoor. De Eindhovense binnenstad is ook dé kantoorlocatie in Brabant, blijkt uit het onderzoek.

,,Hier zal dan ook snel de vraag naar nieuwe kantoorgebouwen ontstaan. En dan krijg je hier ook de discussie of je nieuwe kantoren moet zetten terwijl er elders nog leegstand is. Zoals die ook op de Zuidas in Amsterdam wordt gevoerd. De stationslocatie in Eindhoven is de kantorenlocatie van het zuiden", zegt Pen, lector bij Fontys Hogescholen.

Horecazaken

Het aantal horecazaken in de Eindhovense binnenstad is explosief gegroeid, en daarmee de werkgelegenheid. Pen: ,,Dat is deels een inhaalslag na de crisis. Maar het is ook de ontwikkeling van een 'place to buy' naar een 'place to be', een ontwikkeling naar meer beleving in de binnenstad. De afgelopen jaren was iedereen blij met elke horecavestiging, maar het nieuwe college van B en W zal toch moeten kijken of de grenzen niet bereikt zijn. Ik zeg niet dat nog een McDonald's-achtige keten fout is, maar je moet wel kijken waarvan je te veel hebt en in welke deelsectoren te weinig. Ik ben niet voor een horecastop, maar je moet - gelet op de sterke positie als retailstad - wel voorzichtig zijn bij het vrijgeven van nog meer winkels voor horeca."

