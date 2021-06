Eindhovense brandstichter kon er niet veel aan doen, maar maatschappij moet wel tegen hem beschermd worden, vindt officier van justitie

Een vonkje van de deurbel of een aanslaande vrieskist, had tot een ontploffing kunnen leiden, die dag in februari vorig jaar. De 47-jarige Ronnie de W. merkte die ochtend thuis aan het Spanvlinderplein in Eindhoven dat zijn Facebook-account was geblokkeerd. Facebook was zo'n beetje zijn enige verbinding met de buitenwereld. Hij draaide door.