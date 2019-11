Eindhovense Brigid van de Moesdijk was er voor kwetsbare ouderen

De voormalige verpleegster Brigid van de Moesdijk werkte eerst vijftien jaar in de verpleging voor oude, demente mensen. Daarna runde ze een klein bedrijvencentrum, maar voelde zich niet gelukkig in dat werk. Ze leerde er veel, maar wilde toch terug naar het werk waar haar hart lag.

Veilingen en gala's

Lokaal initiatief ging landelijk

Door veranderingen in de Thuiszorg werd de stichting later met de steun van Brigid van de Moesdijk omgezet in de Stichting Ontmoet & Groet. Deze is in Eindhoven vooral in de Gestelse wijk Hanevoet actief en biedt daar kwetsbare ouderen diverse activiteiten en een zinvolle invulling van de dag en hun leven.