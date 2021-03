Eindhovense broers willen elkaar na bijna-dodelijke steekpartij nooit meer zien

‘Books on Tour’ in bieb Eindhoven: vriend­schap in tijden van lockdown en avondklok

16 maart EINDHOVEN - Stine Jensen, Toine Heijmans en stadsdichter Iris Penning zijn zondag 21 maart te gast bij Books on Tour vanuit de Bibliotheek in Eindhoven. Het programma is gewijd aan vriendschap in een tijd waarin het onderhouden ervan onder druk staat.