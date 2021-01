Eindhovense Bronia van Zantvliet wordt 100 na een bewogen eeuw

Haar dochters Corrie (69) en Sabina (70) vertellen het levensverhaal van hun moeder. ,,Dat kan ze zelf niet meer omdat ze helaas dement is”, leggen ze uit. ,,Jammer, want ze heeft in die honderd jaar veel meegemaakt.”

Tewerkgesteld in Duitsland

Mevrouw Van Zantvliet werd in 1921 geboren in het Poolse dorpje Trebaczew waar iedereen in armoede leefde. ,,Na de Duitse inval in Polen in 1939 vluchtte bijna alle bewoners oostwaarts. Toen Polen capituleerde keerden ze terug naar Trebaczew dat zwaar was getroffen door het oorlogsgeweld”, vertelt Corrie. ,,In 1941 werd ze tewerkgesteld in Duitsland waar ze keukenhulp in een weeshuis werd. Daar leerde ze haar latere man Fried kennen die als dwangarbeidster aan het spoor werkte.”

Volledig scherm Bronia in Poolse klederdracht tijdens haar gedwongen tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. © Privéarchief

Omdat ze had gehoord dat haar geboortedorp was uitgemoord en verwoest, trok ze na de oorlog met Fried mee naar Nederland. ,,Waar ze in 1947 zijn getrouwd en in de jaren daarna zes kinderen werden geboren.” Volgens Corrie en Sabina omschrijven hun moeder als een lieve, bescheiden vrouw. ,,Zorgzaam, betrokken, gastvrij en ook heel gelovig. We hebben het thuis niet echt breed gehad, vooral vanwege de achtergrond van onze moeder, maar kwamen nooit iets te kort.” Vanaf 1958 nam de in dat jaar opgerichte en nog steeds bestaande Poolse dans- en zanggroep Cracovia een belangrijke plaats in binnen het Nederlands-Poolse gezin. ,,Ook wij als kinderen waren lid van Cracovia en reisden stad en land af naar optredens. Een hele leuke tijd. Trouwens, Sabina en ik zijn er nog steeds lid van.”

Lang zelfstandig

Een jaar na de oorlog kreeg Mevrouw van Zantvliet bericht dat haar moeder en broer de oorlog hadden overleefd. ,,En in 1956 is moeder naar Polen teruggeweest”, aldus Sabina. ,,Rond 1985 zijn onze ouders ook terug geweest naar de plaats in Duitsland waar ze elkaar hebben ontmoet.” Onze moeder heeft tot haar 95e zelfstandig gewoond. ,,Tegenwoordig woont ze in een verpleeghuis in Gestel. Daar gaan we elke week bij haar op bezoek.”

Vanwege de corona-beperkingen wordt Mevrouw van Zantvliet honderdste verjaardag in heel kleine kring gevierd. ,,We zingen in ieder geval ‘Sto lat’ voor haar. Het Poolse lang zal ze leven, zeg maar”, besluiten Corrie en Sabina hun verhaal.