Eindhovense burgemeester Jorritsma: avondklok legt weer enorme druk op politie

EINDHOVEN - De invoering van een avondklok legt grote druk op de politie maar agenten in de hele regio staan klaar. ,,Het betekent weer een enorm inzet en keuzes maken maar we hebben ons voorbereid’’, zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven woensdag over het voorstel van het kabinet.

,,We kijken waar we schaarse capaciteit inzetten’’, aldus Jorritsma die verder niet ingaat op de operationele aanpak. ,,Ik ga niet uitweiden over wat we wel en niet gaan controleren. Tegen excessen treden we op.’’

De Eindhovense burgemeester rekent daarbij op de inzet van iedereen. ,,Ruim tweederde van de mensen heeft begrip voor de coronaregels. Over het algemeen worden de maatregelen ook goed nageleefd. Het is in de avond al stil in de stad, merk ik. Ik hoop dat mensen elkaar op aanspreken en niet de grens opzoeken. We doen het niet om mensen te pesten of om eenzaamheid te bevorderen. We doen het ook niet voor het kabinet, de burgemeester of de politie. We doen het voor onze gezondheid.’’

Onder de 25 Nederlandse regioburgemeesters was eerder nog weerstand tegen een avondklok. Jorritsma zegt dat hij zich dinsdag heeft laten overtuigen. ,,Het is een ultieme poging om een derde golf te keren. Door het oprukkende mutatievirus kan corona zich weer snel gaan verspreiden en dat betekent een enorme druk op de zorg. We moeten dan rekening houden met het doembeeld zoals in het Verenigd Koninkrijk en Ierland: files naar de ziekenhuizen. Het zijn ongekende maatregelen maar we hebben geen keus.’’