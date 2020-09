Eindhovense burgemeester Jorritsma wil mondkapjesplicht

Dat vindt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Maandag bespreken de voorzitters van de vijfentwintig veiligheidsregio's in Nederland de invoering van die mondkapjesplicht. Dat gebeurt aan de hand van een advies dat dit zogenoemde Veiligheidsberaad hierover gevraagd heeft aan het Outbreak Management Team, het OMT. Wat er in dat advies staat is nog niet bekend.

Veel te lang

,,Duidelijk is dat er geen enkele medische noodzaak is om mondkapjes te dragen,” aldus de Eindhovense burgemeester. ,,Maar het virus is weer bezig aan een opmars en we moeten er alles aan doen om het eronder te krijgen. Deze crisis duurt nu al veel te lang. Met een mondkapjesplicht op plekken waar heel veel mensen samen komen creëren we het bewustzijn dat we er alles aan moeten doen om het verspreiding van het virus tegen te gaan en dat we alle regels gewoon na moeten leven.”