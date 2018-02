Eindhovense burgemeester vreest politieke versnippering: 'God verhoede dat alle partijen gekozen worden'

"Deze democratie, met doorslaande individualisering, heeft op een aantal onderdelen wat grenzen bereikt", zo zei hij maandag in een uitzending van BNR Nieuwsradio. Al eerder pleitte Jorritsma in zijn nieuwjaarsspeech in het stadhuis voor de (landelijke) invoering van een kiesdrempel.

Afgelopen vrijdag maakte Jorritsma als hoofd van het centraal stembureau bekend dat er naast de 11 huidige raadsfracties nog vijf nieuwe partijen mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar de VVD-burgemeester zit daar eigenlijk niet op te wachten. Een partij in Endhoven heeft straks ongeveer 1750 stemmen nodig voor 1 zetel, zo rekent hij de BNR-verslaggever voor. "Dus in het uiterste - en wat God verhoede - krijgen we 16 verschillende partijen in het bestuur. Hoe probeer je nou met 16 partijen om een coalitieprogramma op hoofdlijnen krijgen? Terwijl er bij die 16 natuurlijk one issue-partijen zitten. Die bijvoorbeeld zeggen: wij willen een stop op splitsing van woningen voor studenten. Dat is misschien een gerechtvaardigde wens, maar een heel specifieke wens. Dat gaat niet over: hoe gaan we om met klimaatadoptie, infrastructuur, internationalisering van de stad."

'Niet onder de indruk'