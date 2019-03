Eindhovense burgemeester wil winkeliers weerbaarder maken tegen overvallen

Innovatie

Tijdens de informatieavonden zijn partijen zoals de politie, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en het CCV aanwezig. Zij voorzien deelnemers van informatie over hoe om te gaan met overvallen. Ook wordt er onderzocht of een klankbordgroep in het leven kan worden geroepen die in verbinding staat met gebiedscoördinatoren, leefbaarheidsteams en winkeliersverenigingen. Op de lange termijn wil Jorritsma onderzoeken op welke wijze innovatieve technologie kan bijdragen aan het voorkomen van overvallen.