Eindhovense buurtcoaches: ‘Een vermaning helpt niet tegen zwerfafval’

Buurt maakt bezwaar tegen inrit bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw U in Eindhoven

19 augustus EINDHOVEN - Het bedrijfsverzamelgebouw U in de Lucas Gasselstraat in Eindhoven is klaar. Het roept in de aangrenzende Irisbuurt gemengde gevoelens op. Tegen de aanleg van een inrit maakt de buurt bezwaar bij de gemeente.