Eindhovense buurtkiosk in brand gestoken - buurtbewoners emotioneel, bouwden kiosk zelf

Buurtfeest

Graffiti

WIJ Eindhoven had de kiosk in beheer, in het najaar was hij nog versierd met graffiti van kunstenaar Mad Skills. Er werden sportlessen georganiseerd en iedere woensdagochtend was er een inloopochtend voor buurtbewoners. ,,De komende weken was de kiosk veel verhuurd, die mensen moet ik nu allemaal gaan afbellen. Het is erg sneu want er is zoveel energie ingestoken. Het afgelopen jaar was het erg druk, het ging juist zo goed. Hoewel de oorzaak officieel nog niet bekend is, lijkt het brandstichting. Ik hoop dat de daders beseffen dat ze zoveel meer kapot hebben gemaakt dan een huisje.", vertelt Wendy Boeijen van WIJ Eindhoven.