Eindhovense campus voor hightech raakt steeds voller: ‘In drie jaar tijd zijn we naar 90 procent verhuurde ruimte gegaan’

Zelden zoveel onzin gelezen over openbaar- en bijzonder onderwijs (ED 18-12). De twee geïnterviewden hebben niet in de gaten dat ze feitelijk ook bij het bijzonder onderwijs werkten. Veel openbare scholen kozen voor een bestuursvorm waarbij de gemeente op afstand staat. De bestuursvorm ‘stichting’ is privaat en zo betrok men ouders meer bij het onderwijs. Zo is bijzonder onderwijs ontstaan. Dat kan met geloofsovertuiging te maken hebben, maar ook met didactiek bv. Jena - Dalton. Jan van Bruggen, Nuenen

21 december