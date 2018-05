Eindhovense cardiologen houden hart op afstand in de gaten

EINDHOVEN - Rob Zwekars (nu 31) ging tijdens het sporten knock-out. Hij was pas 29 jaar. Wat volgde was de medische molen.

Zwekars belandde meerdere malen bij de huisartsenpost. Pas toen hij een week op de hartbewaking in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis lag, kwam de diagnose: een ritmestoornis. Hij kreeg een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator), die schokken geeft aan het hart bij een stoornis, en er werd een monitor bij zijn hart geïmplanteerd. Door middel van een kastje naast zijn bed kunnen de artsen zijn hart ook nu nog in gaten houden.

Melding

,,Pacemakers en andere harthulpmiddelen hebben een functie waarmee ze kunnen communiceren met een apparaat naast het bed of in het huis van een hartpatiënt”, vertelt cardioloog Tim Simmers. ,,Dat apparaat stuurt data over hoe het met het hart gaat naar een beveiligde server in het ziekenhuis. Zo houden wij hier het hart in de gaten.”

Volgens Claire Vredegoor, verpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis, zijn patiënten erg blij met de mogelijkheden. ,,Als iemand zich zorgen maakt, kunnen ze meteen bellen of handmatig een melding doen. Ik kan hier, anders dan andere ziekenhuizen die het erbij doen, volledig op focussen. Onze patiënten krijgen altijd een vaste collega aan de lijn die kan geruststellen of actie ondernemen. En als we zien dat er bijvoorbeeld een onrustige nacht is geweest, bellen we zelf even.”

Knappe jongen

Ook hoeven hartpatiënten minder vaak op bezoek bij cardioloog Simmers. ,,Door dit systeem komen ze maar één keer per jaar op controle, in plaats van twee keer. Mensen kwamen eerst vaak naar de Spoedeisende Hulp als ze zich zorgen maakten. Ook dat hoeft nu niet meer standaard. Zo blijft veel ellende bespaard omdat we grote problemen snel signaleren.”

Echte nadelen aan dit systeem zijn er niet. Simmers: ,,We leven in een tijd dat er veel te hacken valt, maar hiervoor moet je wel een hele knappe jongen zijn. In het systeem is het echt alleen mogelijk om te kijken, er valt niets te wijzigen, ook voor ons niet.”

Vertrouwen

Rob Zwekars uit Schijndel is in ieder geval erg te spreken over het kastje naast zijn bed. ,,In het begin ga je alles voelen en ben je overal onzeker over. Door de vele telefonische geruststellingen heb ik weer meer vertrouwen in mijn lichaam en hoef ik niet vaak naar het ziekenhuis. Ik heb mijn leven terug, alleen met sporten moet ik opletten.”