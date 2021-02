Eindhovense CDA-wethouder iets te enthousiast met megaposter van Wopke Hoekstra

video Verdieping onbewoond rijtjes­huis volledig verwoest door keuken­brand, vermoede­lijk brandstich­ting

20 februari EINDHOVEN - Een benedenverdieping van een rijtjeshuis aan de Anthony Moddermanstraat in Eindhoven is zaterdagmiddag compleet verwoest door een brand. De brandweer en politie onderzoeken of het om brandstichting gaat.