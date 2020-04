Eindhovense chipmaker NXP meldt verdere terugval van omzet door lagere vraag

Recensie Levenslus­ti­ge zomerklan­ken op nieuw album van Eddy & the Ethiopians

15:37 EINDHOVEN - Bigbandmuziek en Ethiopië zijn twee zaken die je niet zo gauw met elkaar in verband zou brengen. Het genre was in dat land tot grote bloei gekomen tijdens het bewind van Haile Selassie. De Eindhovense saxofonist Edward Capel geeft er met Eddy & the Ethiopians een eigen levenslustige kijk op. Na zes jaar ligt er nu een tweede cd, ‘E&EII’.