Eindhovense chipmaker NXP profiteert van opleving auto-industrie

Reconstruc­tie van de avond waarop Mario Götze plots naar PSV kwam: alles kwam pas op de slotdag rond

7 oktober Voor bijna elke PSV'er kwam het nieuws over Mario Götze uit de lucht vallen, terwijl veel supporters de afgelopen maanden op internet vliegtuigen spotten om te kijken of er nieuwe PSV-spelers in aantocht waren. Mario Götze kwam met de auto naar Eindhoven en is nu PSV'er.